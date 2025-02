Il primo marzo è carnevale al Centro Missionario di Santa Marinella • Terzo Binario News

Sabato primo marzo i Volontari del Centro Missionario e le Suore Carmelitane missionarie di Santa Teresa del Bambin Gesù organizzano una festa di Carnevale per grandi e piccini.

L’evento, aperto a tutti, si svolgerà dalle ore 16.00 alle 20.00 in Via del Carmelo 5 (Salone delle Suore Carmelitane), sono previste attività di animazione, musica e dolcetti per tutti. La festa rientra nelle attività che il Centro Missionario e le Suore Carmelitane organizzano periodicamente.

Lo scopo del Centro è infatti diventare un punto di aggregazione per la città con una serie di attività che vanno dal sostegno allo studio per i bambini e i ragazzi a un corso di cucito e piccole riparazioni per gli adulti, ad attività a sostegno degli anziani soli e un aiuto psicologico alle coppie in difficoltà.

L’ingresso alla festa di Carnevale è gratuito ma è gradita una piccola offerta per dare impulso alle attività del Centro.