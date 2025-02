Tamponamento e lavori, Santa Marinella è paralizzata • Terzo Binario News

L’incidente sull’Aurelia nei pressi del ponte Valdambrini, tutto il quartiere è bloccato

Un tamponamento sull’Aurelia a Santa Marinella ha paralizzato tutta la cittadina perché oltre ai rilievi ci sono i lavori in corso.

A rimanere bloccato il quadrante Valdambrini perché lo scontro c’è stato sì sulla consolare ma nei pressi del ponte che conduce al quartiere.

E proprio in zona sono in corso i lavori per il rifacimento della rete idria che dureranno fino a Pasqua.

Sommando le due problematiche, ecco che la mobilità è rimasta paralizzata.