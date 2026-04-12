Il Santa Marinella non vince più: al Fronti passa il Grifone 3-1 • Terzo Binario News

Il Santa Marinella non sa più vincere. Neanche fra le mura amiche dello stadio Fronti i rossoblù riescono più a incassare i tre punti, come successo ieri nel 3-1 che il Grifone gli ha rifilato nella 13esima di ritorno del girone A di Promozione.

Al netto di un attacco “leggero” che mister Daniele, Fracassa è stato costretto a schierare per l’assenza contemporanea di Cerroni e brutti (con quest’ultimo subentrato nella ripresa), la squadra non è riuscita a fare bottino pieno, nonostante le occasioni che sono capitale. La prima, e forse più semplice già al 10’ del primo tempo con un calcio di rigore. Luchetti tenta la sortita e il portiere romano lo atterra.

Il rito dal dischetto di Tabarini però finisce direttamente fuori. Nonostante lo svantaggio, Galluzzo e compagni si riversano in avanti e a Scala capita una tripla occasione ma un tutte e tre le situazioni c’è il portiere ospite Salzano a dire di no.

Ma il Grifone non resta a guardare: l’ex santamarinellese Simone Trincia ci prova ma Chiappini è piazzato e neutralizza.

Al 19’ gli ospiti passano in vantaggio con il portiere di casa Chiappini che sbaglia il tempo di uscita, la palla balla in area di rigore e il calciatore ospite Ercolani è lesto a buttarla in rete. Il pareggio arriva allo scadere di tempo sempre su calcio di rigore e con Tabarini che stavolta centra il bersaglio. Nella seconda frazione di gioco, i ragazzi di Fracassa sciupano diverse occasioni da rete e vengono puniti al 40’ su calcio di punizione da trenta metri di Simone Trincia. Nei minuti finali espulsione di Brutti e rete in pieno recupero del 3-1 con Sesta. «Pur non giocando una grande partita, la sconfitta interna contro il Grifone è figlia di un risultato sicuramente bugiardo» il commento che arriva da via delle Colonie.

Santa Marinella: Chiappini, Luchetti (33’st Cerroni), Altamura (11’st Caforio), Cuomo, Gallitano, Galluzzo, Tabarini, Del Mastro, Mariani (21’st Brutti), Tranquilli (21’st Di Pofi), Vitali (28’st Scala). A disp: Coronas, Arseni, Di Pofi, Casaccia, Astorelli. All. Daniele Fracassa.

Grifone: Salzano, Appolloni (33’pt Mancini), Papandrea (19’pt Ercolani), Capanna, Pellegrini, Davì, Mattei (38’st De Nigris), Scanzani (16’st Sesta), Matteo Trincia, Simone Trincia, Penna (33’st Nardella). A disp. Catarinelli, Bruno, Mirra, Borrazzo. All. Marco Pellegrini.

Arbitro Michelangelo Rosi di Ostia Lido.

Reti 19’pt Ercolani (G), 45’pt rig. Tabarini (S), 41’st Simone Trincia (G), ’48’st Sesta (G).

Alessio Vallerga