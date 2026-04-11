Il Tolfa ospita il Campagnano ma lo sguardo è sempre verso Viterbo • Terzo Binario News

Il Tolfa ospita il Real Campagnano ma la partita è funzionale alla preparazione alla finale di Coppa Italia Promozione di metà maggio. Si gioca alle 16 allo Scoponi, venendo dalla pausa pasquale che dalle parti della Pacifica è stata salutata positivamente perché ha permesso di ricaricare le pile e preparare la gara dell’anno arrivandoci dopo un percorso da intraprendere in campionato.

Nell’impianto collinare si gioca la 13esima giornata del girone A che vede in palio sostanzialmente il quarto posto con i biancorossi che partono in vantaggio rispetto all’undici campagnanese. Posto che il terzo posto è lontano 9 punti con il Pianoscarano a quota 54 e il Tolfa a 45 punti, il Real si trova sotto appena di due lunghezze.

A dimostrazione del fatto che la pausa è stata utile, per mister Emiliano Cafarelli ci sono dei ritorni in squadra importanti come sottolinea il direttore sportivo Marcello Smacchia: «Sono pienamente disponibili Miguel Vittorini Miguel e Converso mentre purtroppo è finita la stagione di capitan Roccisano e di Gaudenzi. Al contrario, oggi è assente Nuti per un impegno personale. In questa fase la squadra ha lavorato bene, tracciando un percorso che ci permetterà di arrivare al 16 maggio (la sfida per la Coppa contro la Lvpa Frascati allo stadio Rocchi di Viterbo, ndc) in perfetta forma senza però snobbare nessuna partita di campionato. Le vittorie portano entusiasmo al quale non rinunciamo. La sosta probabilmente ci ha aiutato, perché ci ha permesso di allenarci tutti insieme con continuità e recuperare al meglio i giocatori rimasti fermi. Il Campagnano? È una buona squadra – conclude il ds – e come sempre confidiamo nel pubblico caldo dello Scoponi».

Tornando alla classifica, il Pianoscarano, ad appena cinque gare dal termine della stagione regolare, sembra irraggiungibile, però un quarto posto potrebbe essere u buon punto di partenza da cui ricominciare. Per questo è importante per il Tolfa giocare se non per la vittoria, almeno per il pari visto che in questo modo la distanza rispetto allo stesso Campagnano rimarrebbe inalterata e soprattutto con una giornata in meno da disputare. Il che sarebbe un passaggio ulteriore verso il consolidamento del posto appena sotto il podio.