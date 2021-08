Il Pd Civitavecchia sulla radioterapia: "Obiettivo raggiunto con la sinergia fra Asl, Adamo e la Fondazione Cariciv" - Terzo Binario News

“Il Partito Democratico di Civitavecchia, in merito all’approvazione dell’emendamento che apre la strada alla realizzazione della radioterapia nel territorio della ASL Rm 4, prende atto con grande soddisfazione del risultato raggiunto grazie alla programmazione portata avanti da più di tre anni dalla precedente direzione aziendale della ASL che ha redatto e formalizzato in Regione Lazio un accurato progetto da realizzare in partenariato pubblico/privato per un importo complessivo di circa 12 milioni di euro.

Tale progetto, frutto della sinergia tra la ASL, l’ADAMO e la Fondazione Cariciv, è stato successivamente autorizzato dalla Regione Lazio con l’approvazione della programmazione biennale degli acquisti relativa agli anni 2020-2021.

L’approvazione dell’emendamento, presentato dal consigliere regionale Gino De Paolis, rappresenta il passaggio finale di un lungo percorso, intrapreso da tempo, e consentirà alla ASL Rm 4 di avere la propria, tanto attesa radioterapia per soddisfare le esigenze degli utenti che non saranno più costretti ad estenuanti trasferimenti presso altre strutture regionali o, addirittura, fuori regione.

Il raggiungimento di tale importante obiettivo testimonia la particolare e costante attenzione per il nostro territorio del presidente Nicola Zingaretti ed a lui va il nostro più sentito ringraziamento per la sua disponibilità all’ascolto di questa come di altre esigenze sanitarie del territorio da noi

più volte a lui rappresentate”.

Il Partito Democratico di Civitavecchia e il Gruppo Consiliare del PD