Green pass da oggi: cosa c'è da sapere - Terzo Binario News

A partire da oggi sarà necessario avere il green pass per le seguenti attività :

Ristoranti e bar al chiuso (al tavolo, non al banco)

Spettacoli

Stadi

Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre

Centri benessere

Centri Termali

Piscine (al chiuso)

Palestre (al chiuso)

Sport di squadra (al chiuso)

Fiere e sagre

Sale Scommesse/ Sale gioco

Parchi Divertimento

Congressi

Concorsi

Centri Culturali/Sociali/Ricreativi (al chiuso)

Il controllo può essere fatto da pubblici ufficiali, titolari attività o loro delegati, addetti al servizio di controllo.

Estensione utilizzo Green pass : SCUOLA E TRASPORTI dal 1 settembre.

SCUOLA

Nell’anno scolastico 2021-2022, l’attività scolastica e didattica sarà svolta in presenza, derogabile esclusivamente in singole istituzioni scolastiche o in quelle presenti in specifiche aree territoriali nelle zone arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai

Tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione) devono possedere il green pass.

Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.

TRASPORTI

A decorrere dal primo settembre prossimo, sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto: aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;

treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;

autobus su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti.

Il green pass può essere rilasciato :

dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;

la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);

-effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).