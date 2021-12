Il neo delegato Bernabei: “Abolire il bollo auto o permettere il pagamento rateizzato” - Terzo Binario News

Il delegato ai diritti dei consumatori, Angelo Bernabei, ha rilanciato una storica battaglia dei cittadini, ovvero la richiesta di abolizione della tassa di circolazione.

In alternativa, la possibilità di pagare il cosiddetto bollo auto con rate mensili durante l’anno.

“Una delle tasse più discussa dagli utenti – prosegue il delegato Bernabei – è certamente il bollo automobilistico. Un balzello che pesa sulle tasche dei contribuenti, un fardello pesante in tempi di crisi economica causata dalla pandemia.

Molti cittadini hanno chiesto all’amministrazione comunale di Ladispoli di prendere posizione, proponendo al presidente del Consiglio, Mario Draghi, di abolire la tassa automobilistica, una proposta della quale si parla da tempo ma che nessun Governo ha mai voluto concretizzare. Altrimenti, se i conti dello Stato non lo permettessero, di introdurre il pagamento con rate mensili della tassa di circolazione per evitare alle famiglie di sborsare centinaia di euro in un’unica soluzione”.