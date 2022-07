Il ministro Giovannini al porto di Civitavecchia • Terzo Binario News

Il responsabile del dicastero Infrastrutture e della Mobilità sostenibili in visita alla Direzione Marittima e nello scalo

Questa mattina il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Prof. Enrico Giovannini, ha fatto visita alla Capitaneria di porto di Civitavecchia – sede di Direzione Marittima, ove è stato ricevuto dal Direttore Marittimo del Lazio, Contrammiraglio (CP) Filippo Marini.

Dopo la resa degli onori, il Ministro è stato omaggiato del crest della Direzione Marittima ed ha posto la rituale dedica sul “libro d’onore”, esprimendo parole di ringraziamento ed apprezzamento del lavoro svolto dal personale della Guardia Costiera nel Lazio.

La visita è proseguita con l’imbarco sulla motovedetta CP 284 della Guardia Costiera, a bordo della quale, unitamente al Direttore Marittimo, al Segretario generale della locale Autorità di Sistema portuale ed al Sindaco di Civitavecchia, al Ministro è stata illustrata l’organizzazione logistico/operativa del porto, unitamente alle principali linee di sviluppo che lo interesseranno nel prossimo futuro.

Accanto al Ministro Giovannini, a bordo della motovedetta della Guardia Costiera, in qualità di graditissimi ospiti, un gruppo di bambini in cura presso l’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” che, accompagnati dai propri genitori e dal personale della struttura, hanno avuto la possibilità di trascorrere un’insolita e piacevole mattinata in mare.