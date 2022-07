L'ultimo libro di Massimo Lugli diventa spettacolo all'Arena Gassman di Civitavecchia • Terzo Binario News

Stasera a relazionarsi con l’autore Gino Saladini e Anthony Caruana

Stasera alle ore 21 presso l’Arena Gassman, presentazione in

forma di spettacolo del nuovo libro di Massimo Lugli “Il giallo del nano

della stazione”.

Questala storia a grandi linee. Il cadavere carbonizzato di un bambino viene ritrovato in una discarica. Marco Corvino, cronista di nera di «Repubblica», comincia a seguire il caso, che ben presto si rivela più intricato di quanto sembri. A un certo punto, anche l’età della vittima viene messa in dubbio: e se non fosse affatto un bambino? 1986. Tutti conoscono Daniele Mastrostefano, detto Lele. Un metro e trenta di statura, ricco proprietario di un laboratorio di tassidermia e sedicente produttore cinematografico, bazzica spesso i dintorni della stazione Termini, ritrovo di spaccio e prostituzione. Un uomo volubile e senza legami, almeno finché non incontra il giovane Alessio, suo aspirante assistente. Tra i due si crea un torbido rapporto fatto di sesso e droga, una relazione che assume via via contorni sempre più oscuri…

Ispirandosi alla vera storia di Domenico Semeraro, Massimo Lugli costruisce un giallo crudo e realistico che si muove costantemente tra passato e presente, avvolgendo il lettore nelle spire di una storia dalle tinte forti e sconvolgenti..

Ad intervistare l’autore saranno Gino Saladini e Anthony Caruana. Letture affidate allo stesso Gino Saladini. Commento sonoro e canzoni a cura di Francesco Di Iorio.

Ingresso con degustazione: 8 euro. Orari botteghino: dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle ore 20. Info e prenotazioni al 328 1224154