"Il miglior biscottino di Natale", a Civitavecchia successo del primo concorso • Terzo Binario News

Iniziativa del Comitato Antichi Sapori Centumcellae, domenica bella festa nel centro storico per la premiazione della terna vincente

di Cristiana Vallarino

Una grande festa nel centro storico di Civitavecchia per la premiazione del primo concorso “Il miglior biscottino di Natale”, organizzato dal Comitato Antichi Sapori Centumcellae con il supporto dell’Associazione giovanile Mad Music Love (Jacopo Ceccarelli).

Ideato con lo scopo di valorizzare, e soprattutto mantenere viva anche fra i giovani, la tradizione tipica del Natale civitavecchiese, il “biscuttino”. Si tratta di un tozzetto, che ricorda i cantucci toscani, ma molto più ricco e con un “suo carattere”, tanto da essere stato inserito dalla Cna Civitavecchia-Viterbo fra i prodotti da forno tipici locali meritevoli di De.Co. Denominazione d’origine comunale. Gli altri sono la pizza di Pasqua, le fave da morto e, per il salato, la pizza coperta.

In via Carducci, domenica pomeriggio ci sono stati i canti della Pastorella di Cerrioni e dei bambini ambasciatori Unicef della scuola “Cialdi”. Carlo Alberto Falzetti ha letto un brano sui biscottini in dialetto civitavecchiese, mentre il giornalista Carlo Paris ha parlato della trasmissione delle tradizioni e Mario Molinari ha proposto la diffusione del biscottino nel mondo.

E’ intervenuto anche il sindaco Ernesto Tedesco, che ha auspicato la ripetizione nei prossimi anni dell’iniziativa, che ha coinvolto tanti civitavecchiesi, non solo donne, che hanno messo le mani – e il cuore – in… pasta.

Il concorso ha avuto un notevole successo, coprendo tutte le 20 iscrizioni previste, più alcune “riserve”. Ad assaggiare i biscottini una commissione presieduta da Massimo Borghetti, dell’Accademia Italiana della Cucina, con Mario Molinari (che ha fornito diversi premi “Sambuca Molinari”), Alessio Gismondi, presidente Cna Vt-Cv, Erminio Bartoli e Serena Anniballi. Altri premi sono stati offerti da Stefano De Paolis della Tenuta Gatto Puzzo. Sponsor dell’iniziativa Ristorante Dolce e Salato, Gigi Gorla Pizzeria Rainbow e Caffè Salotto.

Ad aggiudicarsi il primo premio, una cena per due, Benedetta Carrazza; il secondo (aperitico per due) è andato a Paola Pierini, in rappresentanza dell’Associazione Eire (bambini autistici), mentre la terza posizione (prodotti natalizi) è stata di Stefania Mocci. Tutti gli altri partecipanti sono stati giudicati quarti a pari merito e avranno un attestato di partecipazione.