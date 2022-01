Il Michael Supnick Dixieland Quintet in concerto: da Cerveteri alla Casa del Jazz di Roma - Terzo Binario News

Doppio appuntamento martedì 4 e mercoledì 5 gennaio nella prestigiosa location capitolina

Uno dei templi della musica romana apre le porte al Michael Supnick Dixieland Quintet. Domani, martedì 4 e mercoledì 5 gennaio 2022 alle ore 21:00, il gruppo guidato dal trombonista e trombettista statunitense Michael Supnick, di recente diventato cittadino di Cerveteri a tutti gli effetti, sarà infatti in concerto alla Casa del Jazz di Roma in Viale di Porta Ardeatina.

Ad esibirsi al fianco di Supnick, da trentacinque anni presente nell’ambiente Jazz italiano e internazionale partecipando a festival, concerti e incisioni discografiche, il Maestro Augusto Travagliati al clarinetto, Nicola Fumarola al trombone, Armando Mortet al banjo e Alessandro Cicchirillo al basso tuba. Coordina e organizza il concerto, Jole Stragapede.

I brani jazz che hanno segnato un’epoca, il grande dixieland, una ventata di musica, un doppio appuntamento sopraffino all’interno di una location di grande prestigio.

“Apriamo il 2022 esibendoci in un posto straordinario – dichiarano i musicisti – auspichiamo che l’entusiasmo e la voglia di suonare per il pubblico siano di buon auspicio per un nuovo anno di ritorno alla normalità e alla possibilità di stare insieme, fare musica, ballare e incontrarci senza più distanziamenti, senza mascherine e senza limitazioni. Cercheremo di portare un po di allegria e una bella serata di musica, per farci gli auguri di inizio anno e divertirci, seppur totalmente rispettosi della situazione pandemica in corso, con i grandi brani della musica mondiale”.

Situata nel cuore di Roma, la Casa del Jazz è un luogo unico in Europa in cui convergono attività concertistiche, culturali e didattiche al fine di aumentare la diffusione e lo sviluppo del jazz. Gestita da Fondazione Musica, la Casa del Jazz di Roma, fortemente voluta dall’allora Sindaco Walter Veltroni, sorge da un bene confiscato alla mafia. Sede di concerti jazz, ha ospitato i più grandi musicisti italiani e internazionali di jazz.

La serata si svolgerà nel completo rispetto delle vigenti normative anti-covid. La biglietteria è aperta al pubblico nei giorni di spettacolo dalle ore 19 fino a 40 minuti dopo l’inizio degli eventi. È inoltre possibile acquistare i biglietti attraverso: Biglietteria on line TicketOne: www.ticketone.it