Ruba il tablet delle ordinazioni di un locale del centro di Roma: bloccato dai carabinieri - Terzo Binario News

Evidentemente pensava di poter ricavare un po’ di soldi vendendo il tablet usato per le ordinazioni in un locale del centro di Roma e così, appena la cameriera lo ha lasciato incustodito, lo ha preso. ma non aveva fatto i conti con l’occhio vigile dei carabinieri impegnati nel controllo.

I militari della stazione Roma San Lorenzo in Lucina, infatti, hanno arrestato, in flagranza di reato, un cittadino tunisino di 41 anni, nella Capitale senza fissa dimora, con l’accusa di furto aggravato.

L’uomo è stato notato dai militari, nel primo pomeriggio di lunedì mentre, approfittando di un momento di distrazione della cameriera di un ristorante a pochi passi da Fontana di Trevi, si stava allontanando con il tablet utilizzato dal personale dell’esercizio per annotare le ordinazioni dei clienti.

Dopo pochi passi, l’indagato è stato fermato dai Carabinieri, che hanno recuperato e restituito il dispositivo al responsabile del ristorante.

Il 41enne è stato portato in caserma, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del rito direttissimo.