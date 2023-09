Il cucciolo Sam cerca una casa per la vita come pure Ciccio • Terzo Binario News

Sam salvato dalla deportazione in un canile lager cerca una casa per la vita.

È stato accalappiato in strada, dichiarato un randagio e richiuso in un piccolo box in attesa del suo destino…la deportazione in un maxi canile con più di 800 anime.



Sam si è salvato da questa triste vita fatta di nulla e deprivazioni. Sam ha trovato uno stallo ma sarebbe bellissimo portarlo fuori e farlo crescere in una casa, dargli la possibilità di conoscere e scoprire il mondo.

Sam è un cane giovane, un mix pastore tedesco/collie taglia medio grande. È un cane timido e un po timoroso al primo approccio non ha molte esperienze a cui fare riferimento. Ha bisogno di una famiglia amorevole che lo aiuti.

Sam attende in un box la possibilità di tornare a vivere, non deludetelo, non lasciatelo invecchiare in una gabbia.

Sam sa andare a guinzaglio è collaborativo ed intelligente.

Compatibile con cani femmine

Viene affidato in Lombardia come membro della famiglia.

Se interessati scrivete un messaggio di presentazione ai numeri

3339521373 – 3381658329

Associazione Una Luce Fuori Dal Lager

Rifugio ad Uboldo Saronno (Va)

Mail : canilisaronno@gmail.com

Poi ci sta lui, un tesoro abbandonato ad Avellino..Lo chiamiamo Ciccio. Come si fa a dormire tranquilli sapendo che c’e’ una povera anima in difficoltà che vive al buio nel buio dietro alle sbarre senza neanche un riferimento una carezza una copertina, sul duro pavimento, facciamo in modo che tutto questo cessi subito già da domani troviamogli una vera casa dove c’è affetto e amore quelli veri profondi e sinceri, queste anime così sofferenti non dovrebbero neanche entrare in canile. Si affida ovunque chiamare Teresa 320 7084444.