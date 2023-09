Ad Allumiere apre domani "Penny and Friends Pet Shop" • Terzo Binario News

Domani pomeriggio, alle 16,30, nella centralissima via Roma, ad Allumiere aprirà i battenti battenti un negozio che per il paese collinare è certamente una novità: “Penny and Friends Pet Shop”. Non che finora non ci fosse la possibilità di comprare cibo per gatti, cani, canarini o criceti ad Allumiere al supermercato o in rivendite di mangimi, ma da domani ci sarà un originale posto “dedicato” dove trovare tanta varietà e anche accessori per i piccoli amici pelosi o piumati.

E’ una “bottega Pet friendly”, con uno stile tutto suo, non certamente come un normale negozio per animali. I colori scelti sono il Tiffany e il giallo. Colori chiari che danno ampio respiro. L’arredamento è in giunco. “Racchiude tutto ciò che ho sempre voluto realizzare, è sostanzialmente un prolungamento del mio cuore” dice la sua proprietaria Elisabetta Ciciani.

Che si racconta così: “Romana di nascita, giramondo con mille esperienze nella vita, delle quali la più importante e bella nel Novembre dell’89 a Berlino, il giorno della caduta del muro. Il resto è storia che mi ha condotta fino a questo meraviglioso territorio che ho eletto a mia residenza definitiva. Di lavori ne ho fatti tanti e rido di questo perché mi viene sempre in mente il film “Troppo forte” diCarlo Verdone, dove Alberto Sordi passava dall’essere dentista a avvocato a ballerino. Ecco, nella mia vita sono riuscita a trasformare le mie passioni in lavoro. Prima del Covid avevo intrapreso l’attività di sarta, ma poi, causa forza maggiore, le cose sono cambiate drasticamente e ho ricevuto un dono bellissimo dalla vita….la mia cagnolina Penelope, Penny per i più. Lei mi ha dato la zampa e condotto in un mondo fantastico, fino ad arrivare alla decisione di aprire il suo Pet Shop. E credo e spero di non dover subire un’altra muta nella mia vita. Vi aspetto domani per l’inaugurazione”.

Cri.Val.