Earth: "Roma, cane morde bambina che lo spintona, i genitori denunciano ma la proprietaria è assolta, sentenza importante" • Terzo Binario News

Un cagnolino tenuto al guinzaglio aspetta insieme alla sua proprietaria, fuori da un’attività commerciale, che l’amica della sua compagna umana finisca le compre ed esca.

Improvvisamente una bambina arriva correndo alle spalle di cane e proprietaria e va ad urtare con forza contro l’animale che, sobbalza spaventato e reagisce “pinzando” la gamba della bimba, provocandole una piccola escoriazione.

I genitori della bambina sporgono denuncia per lesioni colpose ex art. 590 c.p.

La proprietaria del cane si rivolge allo sportello legale di EARTH e la pratica viene seguita dall’ Avv. Silvia Perin, responsabile capitolina di EARTH, che in tribunale ha evidenziato come non sia ravvisabile alcuna colpa per l’accaduto, in quanto oltre ad esserci stato il pieno rispetto delle norme consistenti nell’obbligo di condurre sempre i cani con un guinzaglio non superiore ad 1.50 metri di lunghezza; la proprietaria del cane non poteva certo prevedere l’urto improvviso della bambina che correva in strada priva della condotta di un adulto e che è arrivata alle loro spalle.

“È necessario ricordare che la responsabile penale del proprietario di un cane, diversamente dalla responsabilità civile per danni, non può essere presunta ma deve essere accertata.” Spiega l’Avvocato Silvia Perin e così il Giudice di Pace di Roma nella giornata di ieri 14 Settembre ha emesso sentenza di non luogo a procedere.

L’ Associazione EARTH chiede però che sia modificato l’articolo 2052 del Codice Civile che recita : “Il proprietario di un animale, è responsabile dei danni cagionati dall’animale….”

Questo ha fatto si che negli anni siano stati ammessi dei risarcimenti a carico dei proprietari di cani senza la corretta valutazione dei fatti. “Se un cane morde per reazione difensiva come in questo caso” spiega Valentina Coppola, presidente di EARTH “o per difendere il proprietario o perché un cane senza guinzaglio lo ha attaccato o ancora perché provocato o picchiato, la colpa non può ricadere sul proprietario e non è giusto che risarcisca danni provocati da altri”