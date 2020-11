Il Covid torna a crescere leggermente a Civitavecchia - Terzo Binario News

La Regione Lazio ha comunicato 97 casi positivi riscontrati nel territorio della Asl Roma 4 : di questi 17 a Civitavecchia di cui 7 sintomatici, 5 a Santa Marinella di cui tre sintomatici e 3 ad Allumiere.

Si registrano 3 decessi.

Sono guarite 73 persone di qui 11 a Civitavecchia, 4 a Tolfa e 3 a Santa Marinella.

Dall inizio dell’epidemia sono guarite 4088

persone e sono stati effettuati

63040 tamponi. Al personale sanitario della intera Asl è stata effettuata la percentuale del 90,24 % di tamponi sul totale del personale sanitario.

Il totale di tamponi rapidi effettuati alla data del 23 novembre è 74707

Si riporta qui di seguito il totale complessivo per Comuni: ( si riportano solo quelli che hanno attualmente casi positivi)

Allumiere: 7

Anguillara: 85

Bracciano: 99

Campagnano: 87

Canale monterano : 13

Capena: 99

Castelnuovo di Porto : 73

Cerveteri: 228

Civitavecchia: 287

Civitella San Paolo: 5

Fiano: 117

Formello: 122

Ladispoli : 237

Magliano: 17

Manziana: 15

Mazzano : 31

Morlupo: 107

Nazzano: 13

Ponzano: 6

Riano: 88

Rignano: 72

Sacrofano: 33

Sant’Oreste: 8

Santa Marinella: 98

Tolfa: 9

Torrita T : 13

Trevignano: 24

Si fa presente che nei comuni sotto indicati sono stati comunicati ulteriori positivi da laboratori esterni al territorio, già conteggiati nel totale di cui sopra:

Anguillara, Bracciano, Campagnano, Capena, Castelnuovo, Cerveteri, Civitavecchia, Fiano, Formello, Ladispoli, Magliano, Riano, Sacrofano, Tolfa.

Mentre si sono sottratti positivi per persone spostate in altro domicilio in questi comuni:

Morlupo, Rignano.

Si fa presente che un eventuale disallineamento può essere dato da molteplici fattori.