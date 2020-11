"Deposito Fiscale di Civitavecchia salvo, grazie a chi si è speso" - Terzo Binario News

Maria Grazia Piccinni, gestore del DFL e la socia Angela Piccinni tirano un sospiro di sollievo per la revoca della decisione di chiusura

“Desideriamo ringraziare tutte le persone che si sono adoperate con tempestività per individuare una soluzione: il DG dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Marcello Minenna per la celerità con cui è intervenuto per individuare una soluzione della quale ha dato concreta risposta alla segnalazione dell’On. Marietta Tidei che ha rappresentato egregiamente l’importanza della chiusura del magazzino.

L’On. Luigi Marattin Presidente della Commissione Finanze della Camera, per aver compreso sin da subito l’importanza del problema ed essersi attivato immediatamente, l’On. David Porrello e l’On. Alessandro Battilocchio. Ringrazio, inoltre i sindaci del territorio: avv. Ernesto Tedesco, Sindaco di Civitavecchia, avv. Pietro Tidei, Sindaco Di Santa Marinella, che si sono adoperati nel comprendere ed approfondire le motivazioni di tale chiusura; i sindaci di Allumiere Dr.Antonio Pasquini e di Tolfa Dr. Luigi Landi che hanno appoggiato e sostenuto, l’intervento dell’onorevole Marietta Tidei e della presidente del consiglio comunale di Civitavecchia Emanuela Mari.

Questo importante risultato è frutto di un lavoro che ha visto impegnate le istituzioni, le rappresentanze politiche al di là delle proprie appartenenze, uniti per la difesa delle attività produttive del territorio.

Inoltre, ringrazio tutti i titolari delle tabaccherie, che hanno voluto fortemente mantenere l’apertura di questo deposito sito in un aerea geografica così importante per l’intero paese”.

Maria Grazia e Angela Piccinni