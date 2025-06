Il Comune di Civitavecchia ricorda Anna Pallucco • Terzo Binario News

“Musica e parole” spettacolo e targa agli Orti Solidali il primo luglio alle 17,30

A distanza di un anno dalla sua improvvisa scomparsa, il Comune di Civitavecchia vuole ricordare Anna Pallucco, una donna dolcissima il cui ricordo è rimasto e rimarrà indelebile nei cuori di chi l’ha conosciuta, attraverso un’iniziativa di musica e poesia in un luogo – i giardini di Villa Albani – che le era caro e familiare e così celebrare la ricchezza che la sua presenza ha portato nelle vite di chi l’ha frequentata.

Anna lavorava alla CSP come responsabile della segreteria direzionale e della comunicazione, quest’anno sarebbe andata in pensione. La sua improvvisa scomparsa è avvenuta un mese dopo il matrimonio della figlia Lara. Avuta, come Simone, con il marito Stefano Cervarelli, lasciato sgomento dopo tantissimi anni insieme.



Il pomeriggio vedrà l’intervento del Sindaco, Marco Piendibene e poi ci saranno le esibizioni canore e le letture. L’evento è a cura di Armando Caforio e Kumiko Yoshii con Marco Restante.

“Stabat mater” di G. Rossini- Alexandru TIBA, Da “Lettera a Lucilio ” di Seneca – Marco RESTANTE, “Exultate, Iubilate “di W.A.Mozart – Roberta MANOVELLI ,” Rondine al nido ” di V.De Crescenzo- Giulio VALENTINI, ” Prima di tutto l’uomo ” di N. Hikmet – Marco RESTANTE, “Tu the di gel sei cinta” da Turandot di G. Puccini -Anna FARINA, “Nessun dorma” da Turandot di G. Puccini -Alexandru TIBA, “La morte 6 alla curva della strada” di F. Pessoa – Marco RESTANTE, “La Vergine degli Angeli ” da La forza del destino di G. Verdi- Roberta MANOVELLI ,”You rise me up” di J. Groban – Laura CARABETTA, ” L’amicizia” di K.Gibran- Marco RESTANTE ,”Hana ” ( fiori) di Takirentaro – In CORO.

Sarò poi svelata una targa dedicata a Anna nel giardino di Villa Albani.