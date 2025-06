Arte e poesia, il lavoro di Ombretta Del Monte da Civitavecchia a Maratea • Terzo Binario News

Si terrà il 7 luglio ore 19.00 presso il Centro Culturale J.Mario Cernicchiaro di Maratea la conferenza e mostra :«Amedeo e Anna: Arte e Amore» progetto pittorico di Ombretta Del Monte, dedicato a due grandi della storia dell’arte e della letteratura, ovvero Amedeo Modigliani e Anna Achmatova.

La storia di Amedeo Modigliani e la poetessa russa Anna Achmatova è un segmento importante per conoscere a fondo la poetica e la dialettica di questi due grandi artisti della letteratura e della pittura. Due grandi interpreti di linguaggi differenti, ma in realtà legati da un filo alchemico. Un omaggio a due grandi personaggi della cultura del primo Novecento conosciutisi in una Parigi del 1910/11, teatro di confronto tra molti intellettuali internazionali di quel tempo. La pittrice Ombretta Del Monte ha costruito su questa relazione un’interessante mostra che è stata ospitata nel 2021 nella splendida cornice del Centro russo di scienza e

cultura a Roma e nel 2023 presso lo spazio eventi: La memoria Ritrovata in Civitavecchia.

Un percorso, quello pensato dalla Del Monte, che oltre all’esposizione di disegni e dipinti è supportato da una conferenza tenuta dalla stessa autrice: “E’ un vero piacere per me riproporre questo progetto che mette in luce una parentesi romantica e artistica di due personaggi dal valore artistico elevato come la poeta Anna Achmatova e Amedeo Modigliani. Ringrazio Maria Carmela Brandi del blog culturale Mille Piroette per aver proposto il progetto alla presidente Marianna Trotta del Centro Culturale J.Mario Cernicchiaro di Maratea.”

L’evento è in collaborazione con l’associazione artistica culturale Traiano Civitavecchia e patrocinato dal Comune di Maratea. Per i Saluti istituzionali: Marianna Trotta presidente del Centro Culturale J.Mario Cernicchiaro, l’avv. Cesare Albanese Sindaco di Maratea e Francesco Santoro delegato alla cultura. Letture poetiche a cura del giovane attore Giacomo Costanzo.

La mostra sarà visitabile fino a venerdì 11 luglio negli orari d’apertura del Centro Culturale.