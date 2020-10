Il Comitato Cittadino di Fregene a Montino: "Ci faccia adottare l'area Parco Giochi" - Terzo Binario News

“Dall’ormai lontano 2017 porto avanti una battaglia contro un muro di gomma; l’adozione dell’area Parco Giochi! Un’area verde enorme e con un potenziale inimmaginabile che potrebbe (e dovrebbe) essere il fiore all’occhiello di quella che un tempo era “La Perla del Tirreno” e che invece è un’area abbandonata non degna di esser chiamata “Parco Giochi”.

Un’area dove l’incivile di turno viene ad abbandonare giochi rotti, bottiglie, cartacce e rifiuti d’ogni natura, dove i secchi sono perennemente pieni e nessuno si occupa di svuotarli, dove l’illuminazione non funziona, dove è presente una fila di sedie in plastica per lo più fatiscenti ed un altrettanto fatiscente “gazebo” per l’area anziani!

Dove i giochi sono stati smantellati perchè ritenuti pericolanti e mai sostituiti e dove rimane un pressoché fatiscente scivolo. Nessuna altalena, nessun luogo dove dondolarsi, nessun posto dove arrampicarsi in sicurezza, niente! A portare i bambini lì viene da piangere!

Eppure con il Comitato Cittadino di Fregene 2.15 che rappresento in qualità di VicePresidente, abbiamo presentato domande, abbiamo partecipato a bandi poi caduti nel dimenticatoio, abbiamo girato video e rilasciato interviste nella vana speranza di avere una risposta… è si perchè questa nostra Amministrazione non è che ci dice “NO non vi diamo l’area in adozione per questo o per quel motivo” almeno uno si mette l’anima in pace, no, non ci risponde proprio! Come se non esistessimo! E questo caro Sindaco non riesco proprio a mandarlo giù! Per altro le panchine le abbiamo già, ce le ha donate la ditta Silvestri ed ho chiesto a Settembre 2020 la possibilità di piazzarle ma come al solito, risposte zero. Ne si, ne no.

Vorrei fissare in modo saldo le strutture delle altalene che sono troppo traballanti, vanno re-saldate a terra e poi mettere le altelene nuove, anche qui, noi come Comitato le altalene le abbiamo già comprate con i nostri soldi, due per i piccoli e due per i grandi, anche qui come sopra, ho mandato via pec le specifiche tecniche chiedendo il permesso di eseguire questi due piccoli interventi nelle strutture preesistenti e di poterle montare a nostre spese…risposta? Indovinate un pò? ZERO! E le suddette altalene sono inscatolate e conservate nella mia soffitta in attesa silenziosa delle risate dei bambini.

Mi occorre il permesso dell’Amministrazione, mi serve il permesso del Sindaco, che invece non solo non concede, ma soprattutto non risponde!

Caro Sindaco, mi vuole fare questo “regalo di Natale” ?! Può concederci questa area in adozione? O vogliamo continuare con il suo, con il vostro totale silenzio?

Chiara Priorini

Vice Presidente del Comitato Cittadino di Fregene 2.15