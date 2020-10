Ladispoli chiude i suoi centri pubblici fino al 24 - Terzo Binario News

Limitato l’accesso alla biblioteca Impastato, chiudono teatro Vannini, Centro Arte e Cultura, Grottaccia e campo di calcio e basket

“In base all’ultimo resoconto fornito dalla Asl nella nostra città oggi sono stati registrati 19 nuovi casi di Covid-19 e 2 guariti, per un totale di 199 positivi attuali.

92 sono invece le persone poste in regime di isolamento domiciliare.

Purtroppo oggi ci è stato comunicato anche il decesso di una nostra concittadina di 70 anni che aveva contratto il virus.

A suoi cari vanno le più sentite condoglianze da parte di tutta la città.

Informo inoltre che, per effetto dei DPCM pubblicati in questi giorni, alcune strutture e luoghi pubblici saranno sottoposti a delle limitazioni:

-Centri anziani di via Milano e via Trapani: chiusi fino al 24 novembre.

-Teatro Vannini: chiuso fino al 24 novembre.

-Centro Arte e Cultura: chiuso fino al 24 novembre.

-Campi di basket e calcio a 5 di via Firenze: chiusi fino al 24 novembre.

-La Grottaccia: chiuso fino al 24 novembre.

La Biblioteca comunale resterà aperta al pubblico per il servizio di ritiro e consegna dei libri, ma con una capienza di posti ridotta nelle sale lettura.

I servizi comunali Urp e Anagrafe saranno erogati con le modalità descritte nel seguente link:

https://www.facebook.com/111026565651514/posts/3514760308611439/?d=n.

Rinnovo nuovamente l’invito, rivolto a tutti i cittadini, a rispettare le regole: in particolare indossare la mascherina, osservare il distanziamento sociale e limitare il più possibile gli spostamenti.

C’è bisogno dell’impegno di tutta la nostra comunità per superare questo momento difficile”

Alessandro Grando