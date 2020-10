Gli attivisti M5s ai commerciati di Civitavecchia: "Solidali con voi, Pincio assente" - Terzo Binario News

“Come M5S di Civitavecchia vogliamo esprimere la nostra più sincera solidarietà alle categorie in difficoltà a causa delle restrizioni imposte dall’ultimo DPCM, che ieri sera hanno manifestato in maniera pacifica sotto palazzo del Pincio, probabilmente per chiedere alle istituzioni un sostegno concreto per fronteggiare la situazione.

A tal proposito ci sorgono alcuni interrogativi ai quali ieri sera non è stata data alcuna risposta: ma questa Amministrazione cosa ha pianificato per venire incontro alle categorie in difficoltà? Ad oggi annoveriamo solamente un contributo una tantum di 30.000 euro ai tassisti civitavecchiesi ma per il resto nulla.

Per le categorie in difficoltà, verrà tagliata l’ultima rata della TARI o della TOSAP come il governo ha cancellato l’ultima rata IMU? Verranno ristorati economicamente, anche se non direttamente sul conto corrente come si appresta a fare il governo?

Ci sono, ad esempio, oltre 200 mila euro stanziate sulla cultura che potrebbero essere usate per dare un ulteriore respiro a chi oggi è costretto a tutela della salute a chiudere alle 18,00, o a addirittura a non poter lavorare affatto come gli imprenditori e i professionisti del turismo. Potrebbero inoltre essere valutati ulteriori sconti sulla Tari, visti i risparmi comunque avuti con la raccolta differenziata porta a porta.

La politica tutta deve responsabilmente unirsi anziché cavalcare il malcontento e favorire la guerra tra poveri. Non è questo di cui hanno bisogno i cittadini, ma di aiuti immediati e di prospettiva futura.

Inoltre invitiamo i nostri rappresentanti istituzionali a indossare la mascherina, soprattutto quando si sta in mezzo a una folla e a non diffondere false informazioni sulla legittimità dell’obbligo dei dispositivi di protezione dal virus, che ricordiamo essere fondamentali per scongiurare la diffusione dello stesso”.

Gli attivisti del m5s