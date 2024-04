Il Cerveteri under 19 nella storia, l'Élite è sua • Terzo Binario News

Basta il pari per 2-2 contro il Santa Marinella allo stadio Galli, reti di Cutini e Giacinti

Una partita lunga una vita, un pomeriggio carico di emozioni, gioie, paure, esultanze.

Al Campo Galli oggi alle ore 15:00 ci si giocava un pezzo di storia. A contenderselo, le Under 19 di Città di Cerveteri e Santa Marinella.

Uno scontro “all’ultimo sangue”, ci si perdoni il termine forte. Infatti il Cerveteri scendeva in campo con tre punti di vantaggio proprio sul Santa Marinella secondo. Dunque, due risultati su tre per gli etruschi.

La vittoria o il pareggio, gli avrebbero consegnato lo storico passaggio in Élite. La vittoria della squadra di Santa Marinella, avrebbe mandato entrambe le compagini allo spareggio.

La partita non inizia subito però. Ad accogliere le squadre in campo, il diluvio universale. Una grandinata che ha imbiancato il terreno di gioco rimandando tutti negli spogliatoi. Gara che inizia finalmente con una buona mezz’ora di ritardo.

Ad inizio partita passa subito il Santa Marinella, su calcio di rigore. A siglare il penalty, estremamente contestato, è il giovane Rosso.

Pareggia a metà tempo il Cerveteri, con il numero dieci Cutini, furbo e scaltro a sfruttare una papera del portiere ospite.

Non demorde però il Santa Marinella che torna in vantaggio a pochi istante dallo scadere della prima frazione di gioco.

Un pubblico numerosissimo e infuocato accoglie le squadre nella ripresa. Ripresa che vede il Città di Cerveteri pareggiare, su rigore, con Giacinti.

Sul 2 a 2 la gara continua ad essere serrata, combattuta su ogni pallone, anche con momenti di tensione.

Inutile il forcing finale del Santa Marinella: finisce 2 a 2, il Cerveteri è in Élite. Il Cerveteri ha fatto la storia: per la prima volta nella storia del calcio etrusco, l’Under 19 è in Élite.

Un capolavoro targato da un gruppo di ragazzi per bene, da Mister Sale e dal Presidente Andrea Lupi.