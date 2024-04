Da Valcanneto in giro per il mondo, il viaggio in bici di Valerio Rossi "si chiude" a Ladispoli • Terzo Binario News

Appuntamento all’Acme Studio per mercoledì 24 aprile

Momentaneamente si chiude a Ladispoli il giro su due ruote di Valerio Rossi, romano di nascita ma residente a Valcanneto, che un bel giorno ha mollato tutto per cominciare a girare il mondo in bicicletta. L’ultima avventura, quella che sarà raccontata mercoledi 24 aprile a Ladispoli nella sede dell’Acme studio, lo ha visto andare su e giù fra il centro e il sud America, dal Messico all’Argentina, passando – fra gli altri – in Nicaragua, in Colombia, in Perù…

In totale ventitremila chilometri percorsi in due anni “avventurosi”, una sorta di Forrest Gump delle due ruote, prendi e pedala, senza mai fermarti. L’appuntamento è fissato alle 21.30 a via Aldo Moro 53, a fargli da sparring partner nel racconto, incorniciato da foto, musiche e video, ci sarà Massimiliano Morelli.