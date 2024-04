Grandine su Cerveteri: rallentamenti sulla A12 e posticipata la Juniores verdazzurra • Terzo Binario News

Pochi istanti e su Cerveteri hanno cominciato a piovere chicchi di granine.

Grandine che ha avuto conseguenze sulla cittadina cerite.

Allo stadio Galli stava per cominciare la sfida decisiva per il campionato juniores fra verdazzurri e Santa Marinella ma l’arbitro non ha fatto in tempo a dare il fischio di inizio ed ora sta valutando se e quando partire.

Sulla A12 si segnalano rallentamenti e code nel tratto fra gli svincoli di Santa Severa e appunto Cerveteri-Ladispoli in entrambe le carreggiate.