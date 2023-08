Il Centro estivo per bambini del Bioparco di Roma resta aperto per ferie • Terzo Binario News

Il centro estivo del Bioparco rimarrà aperto per il mese di agosto, ad esclusione della settimana di Ferragosto, dal lunedì al venerdì, con orario 8.30 – 16.30.

Il centro si rivolge ai bambini e ai ragazzi dai 4 ai 12 anni; in un contesto unico come il Giardino Zoologico della Capitale, i bambini hanno la possibilità di osservare da vicino leoni, elefanti, scimmie e tante altre specie, come il cucciolo di otaria della California, e di partecipare a molteplici attività come

laboratori creativi (manuali, scientifici, espressivi) giochi di gruppo e tante altre. Il tema di quest’anno è ‘bio-investigazioni’: i partecipanti si trasformeranno in detective per affrontare casi bestiali e misteri irrisolti che si celano tra le aree del Bioparco.

Tutte le specifiche su: www.bioparco.it/centro-estivo/

Per iscrizioni e informazioni: Associazione Il Flauto Magico: www.ilflautomagico.net info@ilflautomagico.net

CREDIT FOTO: Massimiliano Di Giovanni – Archivio Bioparco