Il Boxe Day a Santa Marinella lancia la candidatura a Comune Europeo dello Sport 2025 • Terzo Binario News

Il Palazzetto dello Sport è tornato a fare da cornice alla manifestazione sportiva del pugilato, questa volta olimpico con l’evento ‘Boxe Day Santa Marinella, patrocinato dal Comune di Santa Marinella ed organizzato dalla ASD Santa Marinella Ring

. “Siamo sempre più orgogliosi di contribuire a dare vita sul nostro territorio ad incontri sportivi nazionali ed internazionali – ha sostenuto il sindaco Pietro Tidei – e crediamo che il pugilato sia fondamentale per la crescita dei nostri ragazzi, che non sia uno sport che incentivi alla violenza anzi, un ottimo strumento di formazione fisica e psicologica.

L’arte della boxe è sinonimo di grande impegno, caparbietà e non arrendersi alle prime difficoltà.

Una disciplina di questo tipo può aiutare i nostri bambini a rafforzare la propria autostima e forgiare il loro carattere.

Ringrazio il maestro Maurizio Sebastiani, la presidentessa Loretta Telli per continuare a gestire con sacrificio il pugilato, valorizzare la nostra palestra e far crescere questo sport sul nostro territorio. Con la consigliera delegata allo Sport Marina Ferullo e con l’assessore alle Attività Produttive Emanuele Minghella possiamo dire con grande orgoglio di aver ufficialmente presentato la candidatura a Comune Europeo dello Sport 2025″.

Un particolare ringraziamento ai pugili ed ai maestri delle regioni Lazio ed Umbria, al commissario di riunione Vincenzo Stipa, agli arbitri giudici della F.P.I., a Silvia Corradi, Francesco Giovagnoli, Francesco Gabbrielli, al medico Italo Polce, al cronometrista Errigo Zompatore, al Presidente del Comitato Regionale laziale della Federazione Pugilistica Italiana Adrio Zannoni, alla Croce Rossa e al Nucleo Sommozzatori per la partecipazione alla Boxe Day Santa Marinella. Ad accompagnare la serata oltre ai match regionali e nazionali anche i ragazzi della Lude Hip Hop Dance School di Civitavecchia, seguiti dalla coreografa Nicoletta Luchetti. “Siamo felici del lavoro che continuano a svolgere il Maestro Maurizio e la Presidentessa Loretta – ha affermato la consigliera Ferullo – con la palestra che cresce giorno dopo giorno trasmettendo la passione per il pugilato e i grandi valori ai nostri ragazzi. Siamo orgogliosi di vedere come le società continuano con sacrificio, sudore e con forte spirito ad andare avanti, portando a casa numerosi ed importanti risultati”.

Il Sindaco Pietro Tidei