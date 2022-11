Riprendono i lavori alla stazione di Santa Marinella • Terzo Binario News

Nella mattinata di oggi il sindaco Pietro Tidei e il consigliere comunale Andrea Amanati hanno incontrato i responsabili di Rfi per effettuare un sopralluogo congiunto e verificare lo stato di avanzamento delle importanti opere di riqualificazione della stazione ferroviaria di Santa Marinella.

“Dal confronto sono emerse notizie positive e rassicuranti anche in merito alla ripresa a pieno regime dei lavori che sono nuovamente in atto dopo aver subito un breve periodo di stop dovuto solo alla necessità di non creare rallentamenti sulla linea ferroviaria Roma-Pisa.

Il transito dei convogli ancorché se limitato alle sole ore notturne infatti, può essere interrotto solo una volta al mese Gli interventi di restyling dunque sono stati avviati e questo permetterà di rispettare di massima il crono programma e portare a compimento nei tempi previsti, o ovvero entro la primavera del 2023 un progetto che ha visto la dirigenza RFI investire oltre dieci milioni di euro e rendere la stazione ferroviaria di Santa Marinella una delle più moderne e funzionali non solo del Lazio ma della Nazione.

Nello specifico abbiamo appreso che da subito si procederà alla realizzazione n delle pensiline lungo le banchine e al rifacimento dei marciapiedi.

In contemporanea è stata prevista l’ installazione dell’ascensore che renderà la struttura perfettamente accessibile anche ai portatori di handicap.

L’ultimo intervento riguarderà la creazione della nuova strada di collegamento, che costeggerà, per un tratto, la linea ferroviaria e che apporterà un notevole miglioramento anche della viabilità nella zona centrale di Santa Marinella. Siamo molto soddisfatti per le rassicurazioni che ci sono giunte dai vertici di RFI ma, soprattutto, siamo felici che accogliendo anche le nostre istanze le Ferrovie dello Stato abbiano deciso di dare priorità. tra le tante progettazioni e opere in cantiere, proprio alla riqualificazione della stazione ferroviaria di Santa Marinella.

Tutto ciò sta a significare che tra pochi mesi ormai, e vorrei rivolgere un pensiero ai tanti pendolari e passeggeri che hanno dovuto subire disagi in questa fase transitoria, per ringraziarli della loro pazienza, la nostra città avrà un stazione perfettamente agibile moderna accessibile con una viabilità rinnovata e funzionale.

Un’altra grande opera che grazie ad Rfi diventerà un ulteriore valore aggiunto per la città di Santa Marinella che in pochi anni ha cambiato il suo volto e seguiterà a cambiarlo sempre in meglio anche alla fattiva collaborazione e sinergia tra comune ed Enti pubblici”.

Lo dichiara il Sindaco Avv. Pietro Tidei