La Futsal Civitavecchia torna al successo, gol anche del portiere Cleri • Terzo Binario News

Un 7-3 senza problemi nella tana del Valentia

La Futsal Civitavecchia continua nel suo andamento altalenante e dopo il passo falso interno – piuttosto pesante – contro il Vedersativa Casalotti, ecco il riscatto a Casal del Marmo, sul sintetico del Valentia, nella x giornata della C1 girone B. Finale di 7-5 e alla sagra del gol ha preso parte anche il portiere Claudio Cleri.

Il fischio d’inizio è slittato di una ventina di minuti a causa della pioggia ma alla fine il fondo ha retto e la gara è proseguita regolarmente. All’appuntamento, i nerazzurri si sono presentati piuttosto rimaneggiati per via delle assenze di

capitan Damiano Leone, Emanuele Todaro, Davide Zeppa, Daniel Pernelli e Andrea Ferraccioli, quindi in lista gara mister Umberto Di Maio è riuscito ad inserire appena dieci nomi. In compenso, c’è stato l’esordio con la casacca nerazzurra di Emanuele Trappolini, fratello del numero 10 Cristian.

La compagine civitavecchiese chiude la pratica già nel primo tempo, terminato 5-1. Nella seconda metà di partita, i padroni di casa – che in classifica sono penultimi – hanno tentato il tutto per tutto, schierando il portiere di movimento. Hanno trovato qualche rete ma il controllo delle operazioni è rimasto sempre in mano ospite. Alla fine sono andati in gol tre volte Tiziano Moretti, due il rientrante Alessio Donati, una Cristian Trappolini e per l’appunto, il numero 1 Claudio Cleri. Questi è stato molto bravo ad approfittare della porta sguarnita, tirando direttamente dalla propria area di rigore. «Sono punti pesanti quelli che siamo riusciti ad incamerare – il commento del tecnico – fermo restando che questa oscillazione di risultati non fa bene. È tipico delle squadre giovani, ma dobbiamo lavorarci. Intanto la classifica non è male (con 12 punti dopo otto gare, ndc) ma per adesso è importante farsi il vuoto dietro, la classifica resta corta».