Il 10eLotto premia Fiumicino: vinti oltre22mila euro - Terzo Binario News

Nella Capotale invece colpo da quasi 13mila

L’ultimo concorso del Lotto premia il Lazio con vincite per oltre 35mila euro: si festeggia a Fiumicino, in provincia di Roma, con un colpo da 22.500 euro, mentre nella Capitale, come riporta Agipronews, sono stati vinti altri 12.900 euro.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 304 milioni dall’inizio dell’anno.

10eLotto: Roma protagonista, vincite per 39mila euro

Il concorso del 10eLotto di martedì 19 aprile premia il Lazio: come riporta Agipronews, la vincita più alta della giornata arriva da Roma dove è stato centrato un 8 Oro da 30mila euro. Sempre nella Capitale, poi, un fortunato giocatore ha messo a segno un 6 Doppio Oro da 9mila euro.