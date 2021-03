I tassisti di Civitavecchia al Pincio: "Assurdo concedere una nuova licenza ora" - Terzo Binario News

“La nostra delegazione di tassisti civitavecchiesi ha incontrato il Sindaco Tedesco e l’assessore ai trasporti Emanuela Di Paolo.

L’incontro è stato fortemente voluto dalla nostra categoria perché da molti giorni si vociferava di un possibile nuovo bando per il rilascio dell’ultima licenza taxi assegnata all’organico cittadino, cosa quanto mai inopportuna in questo momento così difficile e quasi mortale per tutte le attività commerciali.

Il servizio taxi è da più di un anno che non riesce a svolgere il proprio lavoro come la maggior parte delle aziende portuali che hanno visto drasticamente diminuire se non azzerare il proprio fatturato.

Sarebbe stato incomprensibile e assolutamente deprecabile trovarci dinanzi al rilascio di una nuova licenza in un momento in cui di clienti, per noi taxisti, non se ne vede nemmeno l’ombra.

La legge Bersani, con la liberalizzazione delle licenze, ha previsto la possibilità per gli enti locali di rilasciare licenze taxi. in un momento così drammatico in cui non gira un turista ed un crocerista e nemmeno i pochi clienti diretti a tribunale o carcere visto che spesso anche la cause ti tengono online o sono additrittura sospese non ha davvero senso.

Sempre secondo la legge Bersani le licenze possono essere date a titolo oneroso o non oneroso, sta a significare che nel primo caso si debba prendere come riferimento economico il costo dell’ultima licenza venduta o ceduta, si debba levare l’80% dei proventi e ridistribuirlo agli intestatari di licenze già assegnate e il restante 20% può essere utilizzato per migliorie sul servizio da parte dell’amministrazione.

Magari l’amministrazione comunale ha pensato che in un momento di crisi nera, quell’importo derivato dall’80% dell’introito ci avrebbe potuto far comodo ma ci teniamo a sottolineare che ci sembra decisamente inopportuno rilasciare questa licenza ora. Suggeriamo invece di aspettare almeno un minimo di ripresa per la nostra categoria e magari di riunire la commissione consultiva prima di prendere una decisione.

La cessione a titolo non oneroso immaginiamo non sia nemmeno balenata nella testa dell’amministrazione comunale. Questa mattina il Sindaco ci ha ribadito e tranquillizzato che non ne era a conoscenza di questo eventuale provvedimento e ci ha rimandato ad una riunione da tenersi a breve insieme all’assessore di riferimento e a rappresentanti della nostra categoria”.

I tassisti di Civitavecchia