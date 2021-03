Discarica abusiva a due passi dal parco Tevere - Terzo Binario News

Discarica abusiva, l’ennesima nella Capitale. “Abbiamo effettuato un sopralluogo presso la pista ciclabile del Lungotevere a due passi dal parco Tevere. Abbiamo constatato come in molte zone l’area è adoperata come discarica abusiva”. Così in una nota Fabrizio Santori Lega Roma, Daniele Catalano già Capogruppo Lega Municipio XI e Davide Caretta Lega Municipio XI.

Discarica abusiva: ecco dove

“Materiali edili, elettrodomestici e rifiuti vari: non possiamo fare a meno di sottolineare l’urgenza di un intervento di rimozione degli stessi, per evitare un danno ambientale. Inoltre rappresenta un potenziale danno alla salute dei cittadini romani, che si recano presso il parco per effettuare sport o semplicemente per camminare”.

La situazione del Parco Tevere

“Il Parco Tevere presenta alcune criticità con alcuni attrezzi inutilizzabili e circondati dal nastro rosso per impedirne l’utilizzo. Invieremo una nota agli organi competenti. Chiederemo la bonifica dei luoghi e la messa in sicurezza dell’intera area”.