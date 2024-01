I "leoni" indomabili della pallacanestro di Ladispoli, la Dinamo vince ancora • Terzo Binario News

La Mistercucina Dinamo allunga a 5 la striscia di vittorie consecutive e si riporta al primo posto del girone.

Contro Roma Nord e’ stata l’ennesima battaglia, con i tirrenici che si presentano senza uno dei loro pezzi forti, quel Gabriele Mangiola infortunatosi in allenamento e per il quale si parla di un recupero dai tempi lunghi. Nonostante ciò la Dinamo ormai e’ convinta dei propri mezzi, e vuole confermarsi squadra “tosta” contro tutto e tutti, ed e’ con la voglia e la determinazione di portarsi a casa i 2 punti che scende in campo sul parquet del PalaRinaldi.

Primi 20 minuti di sostanziale equilibrio, ma alla ripresa del gioco e’ la Dinamo a tentare lo strappo, e i ragazzi di coach Crocicchia vanno anche sul +9. I romani però si confermano squadra ostica, non mollano, e poco alla volta riescono a recuperare, arrivando persino a chiudere il quarto in vantaggio 59-57.

Ultimo quarto che inizia male per i ladispolani, con Roma Nord che continua a segnare arrivando sul +7. L’intensità si alza e a farne le spese e’ uno sfortunato Campolungo che in uno scontro di gioco riporta la frattura del naso ed e’ costretto ad abbandonare il gioco. La vista del sangue forse però traumatizza più i locali che gli ospiti, sta di fatto che i ragazzi di casa non riescono quasi piu a segnare, mentre dall’altra parte Fois, Di Francesco e D’Alonzo continuano a farlo portando la Dinamo al controsorpasso finale.

Due punti preziosi per la corsa in chiave playoff, ma ora l’infermeria piena in casa Dinamo (ai “lungodegenti” Valente e Verdone si sono aggiunti Mangiola e Campolungo) può diventare un vero problema.

Vedremo domenica prossima alle 18 al Palasorbo di Ladispoli, contro una Lazio Pallacanestro 1932 alla disperata ricerca di punti pesanti per non retrocedere, se ci saranno recuperi miracolosi.

Parziali Roma Nord vs Mistercucina Dinamo Ladispoli: 21-21 16-17 22-19 12-19. Finale 71 – 76

Tabellino:

Acconciamessa 4, Bernini, De Martino 6, Profumo N 1, Profumo D 7, Fois (cap) 20, Di Francesco 18, D’Alonzo 15, Campolungo 5 punti (e 3 fratture nasali).