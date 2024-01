“O mia bella mascherina”, iniziativa carnevalesca a Ladispoli • Terzo Binario News

Coinvolgere i bambini di Ladispoli nei festeggiamenti del Carnevale per stimolare la loro fantasia ed offrire la possibilità di cimentarsi in varie tecniche artistiche per evidenziare la loro idea dell’evento più colorato dell’anno.

Queste le linee guida dell’iniziativa “O mia bella mascherina”, ideata dall’assessore alla salute Alessandra Feduzi e dalla delegata all’arte Felicia Caggianelli che premieranno i disegni più originali e fantasiosi nel corso di una cerimonia nel mese di febbraio.

“Desideriamo che le bambine ed i bambini di Ladispoli – spiega la delegata all’arte, Felicia Caggianelli – possano sprigionare la loro idea del Carnevale e disegnare le maschere utilizzando gli acquerelli, i pastelli, gli acrilici, il bassorilievo, la cartapesta e tutte le tecniche artistiche che vogliono.

Naturalmente anche i genitori possono partecipare al progetto, l’evento si concluderà con l’esposizione delle mascherine pervenute e una premiazione a sorpresa. Siamo certi che i bimbi si lasceranno guidare dalla magia dei colori e dalla fantasia, seguendo il loro istinto per fare largo alla bellezza e alla creatività pura”.

Ma coinvolgere i più piccoli nella libera espressione della creatività presenta anche risvolti importanti per il loro benessere fisico ed emotivo.

“Ammirare un’opera d’arte – dice l’assessore alla salute, Alessandra Feduzi – così come disegnare, o persino scarabocchiare, aiuta a combattere depressione e stress, normalizzando il battito cardiaco, la pressione e i livelli di cortisolo. È un dato di fatto che l’arte fa bene alla salute, anche a chi si sforza di praticarla. Per questo accogliamo con favore ogni iniziativa artistica e quale migliore occasione del carnevale per poter colorare un po’ la vita? Siamo certi che i bimbi di Ladispoli risponderanno massicciamente alla proposta di partecipare a questa iniziativa”.

I disegni, firmati con nome cognome, età e classe frequentata, debbono essere fotografati ed inviati entro il 10 febbraio alla mail alla della delegata all’arte, licia.caggianelli@libero.it. Le opere dei bambini saranno poi condivise anche sul web.