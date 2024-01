Cerveteri corsaro contro il Castel Sant’Elia, vince e vola il Nuovo Borgo San Martino • Terzo Binario News

I ragazzi di Paolo Caputo vincono con un tondo 0 a 3 e alimentano la corsa ad una salvezza tranquilla. I gialloneri invece, si confermano squadra di vertice in Prima Categoria

Vittoria serviva e vittoria è stata. Un roboante 0 a 3 contro il Castel Sant’Elia, tre punti fondamentali messi in cascina e corsa alla salvezza ulteriormente alimentata per il Città di Cerveteri di Mister Caputo, che ieri sul neutro di Fabrica di Roma ha sconfitto il fanalino di coda del Girone A del Campionato di Promozione.

A siglare la vittoria per i ragazzi del Mister Paolo Caputo, una doppietta di Giannotti e il gol di Ranucci.

I verdazzurri salgono dunque a quota 20 punti in classifica. Domenica prossima il Cerveteri osserverà un turno di riposo, utile per ricaricare le batterie e per far tornare in condizione qualche giocatore fermo ai box: uno su tutti, il bomber Catracchia, acquisto del mercato invernale, sul quale la Presidenza ha fortemente investito e che con i suoi gol dovrà necessariamente dare la svolta alla stagione. Dopo la sosta, al Galli arriverà il Ronciglione dell’ex Toscano.

Vince anche il Nuovo Borgo San Martino, che si è imposto con il risultato di 0 a 1 sull’Atletico Santa Marinella con un gol di Falco. Una sfida di alta classifica, ma nella quale era importante riuscire a portare a casa i tre punti. Tre punti vitali che fanno salire il Nuovo Borgo San Martino in classifica e confermano il suo ruolo di vertice. Domenica prossima i gialloneri tornano a giocare in casa: al Galli ospiteranno il Cesano.

Una menzione speciale, come di consueto, è per il Cerveteri Women, che sabato ha disputato l’ultima gara casalinga del Girone di Eccellenza contro la capolista Latina, vincitrice del girone. Seppur uscita con una sconfitta, la squadra allenata da Mister Jacopo Lenzi ha dimostrato come settimana dopo settimana, le ragazze siano cresciute e abbiano assimilato gli schemi dell’allenatore. C’è ancora tempo per crescere: quello del Cerveteri Women è un grande progetto, e come tutti i grandi progetti è destinato a portare belle soddisfazioni in terra etrusca. Una volta concluso il girone, sarà la volta della Coppa Italia e della Coppa Lazio.