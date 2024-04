(H) Open Week sulla Salute della Donna, visite gratis nella Asl Roma 3 • Terzo Binario News

Dal 18 al 24 aprile servizi offerti ai consultori dell’area, da Fregene a Ostia, dal Trullo a Bravetta

La Asl Roma 3 aderisce alla nona edizione dell’(H) Open Week organizzata dalla Fondazione Onda ETS.

L’iniziativa, che prevede visite gratuite dal 18 al 24 aprile, coinvolge le strutture del network Bollino Rosa che hanno aderito con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.

“L’Ospedale Grassi ha ottenuto, per il secondo anno consecutivo, 2 Bollini Rosa. Ciò, oltre a essere motivo di orgoglio, testimonia l’attenzione che il nostro Ospedale riserva alla cura delle donne” – spiega Francesca Milito, Direttore Generale ASL Roma 3. “Con la partecipazione a questa importante iniziativa, prevedendo diversi servizi gratuiti, continuiamo a mettere in primo piano le necessità delle nostre pazienti, consapevoli di quanto prevenzione e cura siano fondamentali e quanto sia necessario un approccio di genere capace di soddisfare bisogni specifici”.

“Quest’anno – spiega la dott.ssa Rita Gentile, Referente Progetto Onda della Asl Roma 3 – abbiamo voluto allargare le nostre iniziative in modo capillare ai consultori dell’area litorale e romana, da Ostia a Fregene, dal Trullo a Bravetta. Con la professionalità e l’attenzione di sempre abbiamo organizzato visite e incontri gratuiti per offrire consulenze e informazioni alle donne, alle coppie e ai futuri genitori”.

I servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it, selezionando la regione e la provincia di interesse e anche sul sito della Asl Roma 3. Nello specifico, ecco l’elenco dei servizi erogati:

Giovedì 18 aprile dalle 14.30 alle 17.30 sono previsti incontri e consulenze sul pavimento pelvico presso il Consultorio di Ostia; venerdì 19 aprile dalle 9 alle 13 saranno offerte consulenze con ostetriche ed equipe multidisciplinare dei consultori per la promozione e il sostegno all’allattamento al seno presso il Consultorio del Trullo; sabato 20 aprile dalle 9 alle 13 si svolgerà l’incontro “L’allattamento non è solo nutrimento ma un gesto d’amore che promuove la salute di madre e bambino” presso il Consultorio di Fregene e il Consultorio di Ostia; martedì 22 aprile dalle 8.45 alle 14 verranno fornite valutazioni personalizzate e consulenze per la prevenzione dei rischi cardiovascolari e osteoarticolari in menopausa presso il Consultorio di Ostia. Martedì 23 aprile dalle 9 alle 13, infine, si svolgerà una giornata informativa sulle buone pratiche per la salute preconcezionale. L’equipe dei Consultori Familiari sarà disponibile proponendo momenti dedicati alla donna e alla coppia con consulenze individuali e /o di coppia e incontri di gruppo presso il Consultorio di Bravetta e il Consultorio di Ostia; e nel pomeriggio dalle 15 alle 17 viene fissato un incontro con genitori e bambini sulla prevenzione dell’Esposizione precoce agli schermi (età consigliata dei bambini tra 6 mesi e 1 anno) presso il Consultorio di Ostia. È richiesta la prenotazione per ogni appuntamento.

L’ (H) Open Week è organizzata dalla Fondazione Onda ETS in occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna che si celebra il 22 aprile e coinvolge le oltre 260 strutture del network Bollino Rosa che hanno aderito all’iniziativa.

Fondazione Onda ETS dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento del Bollino Rosa. Il network, composto da 361 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene Fondazione Onda ETS nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini.