"Sull'Ospedale di continuità Baccini si prende meriti di Zingaretti e Montino" • Terzo Binario News

I Consiglieri comunali di opposizione Pagliuca (Pd) e Petrillo (Lista civica) attaccano Baccini: “Mettono cappello sul lavoro del passato”

L’amministrazione Baccini, con la consueta faccia tosta, ha annunciato il finanziamento ricevuto dalla Regione per la realizzazione dell’ospedale di comunità in via Coni Zugna a Isola Sacra. Come fosse un qualcosa concepito e ideato da loro di sana pianta, ignorando o facendo finta di ignorare il lavoro della precedente amministrazione sull’argomento, con i fondi già destinati nel bilancio durante la giunta Zingaretti in regione nel 2022.

E poi ci chiediamo, dov’è la coerenza? C’è qualcuno dell’attuale amministrazione che, soltanto due anni fa, chiedeva a gran voce ben altra soluzione, considerando l’ospedale di comunità un progetto inutile e non necessario. Ora, invece, tutti pronti a mettere il cappello sulle intuizioni di chi c’era prima, con la solita sfacciata disinvoltura.

Ma noi siamo contenti, prima o poi anche loro faranno qualcosa di autentico e di utile per la comunità. Parliamo piuttosto di merito, dicessero la verità, basta bugie. Se vogliono poi intestarsi meriti che non gli competono lo facessero pure, tanto abbiamo capito che per loro la coerenza non è un valore.

Ezio Di Genesio Pagliuca, capogruppo PD

Angelo Petrillo, capogruppo Lista civica Ezio Sindaco