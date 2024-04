Tiro al bersaglio nel parco, Roma Capitale denuncia un 48enne • Terzo Binario News

Erano intenti a svolgere i consueti controlli all’interno di un mercato del VIII Municipio, gli agenti del Gruppo Tintoretto della Polizia Locale di Roma Capitale, quando sono stati richiamati da alcuni cittadini per la presenza, in un’area verde compresa tra via Paolo di Dono e Via del Serafico , di un soggetto che sparava con un grosso fucile e delle pistole contro un bersaglio di carta, apposto sul muretto di recinzione del parco, vicino ai giochi destinati all’infanzia.

Gli agenti sono accorsi sul luogo indicato e hanno fermato l’uomo, un italiano di 48 anni che, una volta terminate le procedure di identificazione e gli accertamenti del caso, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Trovate sul posto anche due pistole prive di sicurezza, due fondine, un cinturone, tre caricatori e due confezioni di pallini , destinate a ricaricare le armi.

Le armi sono state sequestrate e saranno sottoposte a ulteriori perizie, per verificarne eventuali alterazioni strutturali e funzionali.