"Gusto Italia in tour" arriva a Fiumicino: attesa per la Fiera dell'enogastronomia • Terzo Binario News

Dal 16 al 19 maggio “Gusto Italia in tour” arriva a Fiumicino con la Fiera dell’Enogastronomia, dell’artigianato e del turismo. Ingresso libero dalle 10 alle 24 in Via Torre Clementina, dove si potranno trovare prodotti tipici delle regioni italiane, spettacoli per bambini, artisti di strada ed oggettistica di artigianato Made in Italy.

“Un evento patrocinato dal Comune di Fiumicino e pensato per animare il centro della città con un’iniziativa che porterà, a turisti e residenti, un motivo in più per visitare la nostra bellissima realtà. – ha commentato l’Assessore alle Attività Produttive, Raffaello Biselli – “Gusto Italia” rappresenta una delle organizzazioni migliori nel panorama fieristico a livello nazionale, in grado di attrarre migliaia di persone soprattutto per la qualità e la ricercatezza dei prodotti e delle animazioni proposte. Faremo di Fiumicino una meta sempre più ambita; destinazione già attraente grazie alle sue rinomate bellezze naturali ed archeologiche. L ‘obiettivo principale di questa Amministrazione, è infatti quello di creare una programmazione importante ed arricchire il panorama di eventi ed iniziative per la primavera/estate 2024.” ha concluso l’Assessore.