Europee, Marietta Tidei: "Voto importante, Meloni non si preoccupa delle necessità vere" • Terzo Binario News

“L’Europa è una cosa seria, l’8 e il 9 giugno i cittadini saranno chiamati a scegliere chi andrà a rappresentare a Bruxelles i sogni e le speranze dei territori, delle imprese, delle famiglie.

Vedere il teatrino dei partiti che usano le candidature per conte politiche interne all’Italia, è inaccettabile.

La lista Stati Uniti D’Europa nasce anche per questo: perché per noi è più importante contare in Europa, avere una voce forte e chiara.

Davanti a chi pensa che candidarsi sia solo mettere il nome sulla scheda, scrivere Giorgia, e non si preoccupa di come affrontare le grandi sfide sociali e globali, noi siamo sempre più sicuri di essere su un’altra strada. Quella giusta, che restituisce dignità alla politica vista non come un sondaggio ma come essere vicina alle persone”.

A dichiararlo è Marietta Tidei, Consigliera Regionale del Lazio e candidata alle Elezioni Europee nella circoscrizione Italia Centrale nella lista Stati Uniti d’Europa