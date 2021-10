Guasto su Fl5 ed Fl1: ritardi e cancellazioni di treni - Terzo Binario News

I collegamenti regionali da Roma a Pisa sono instradati da Roma Ostiense a Maccarese via Ponte Galeria e oggi non fermano a Roma San Pietro e Roma Aurelia

Il traffico è rallentato in direzione Pisa da Roma e in direzione Orte da Fiumicino per un guasto alla linea elettrica a Roma Aurelia.

Maggior tempo di percorrenza fino a 20 minuti per i treni in viaggio.

In corso la riprogrammazione del servizio commerciale.

Treni direttamente coinvolti:

• FB 8601 Genova Piazza Principe (5:13) – Roma Termini (10:03)

• FB 8606 Roma Termini (6:57) – Torino Porta Nuova (13:40)

• IC 501 Sestri Levante (5:05) – Napoli Centrale (12:29)

• IC 510 Salerno (6:26) – Torino Porta Nuova (17:40)

• ICN 799 Torino Porta Nuova (21:55) – Salerno (9:11)

• RV 4125 Pisa Centrale (5:45) – Roma Termini (9:48)

• RV 4126 Roma Termini (6:12) – Pisa Centrale (10:18)

• RV 4582 Roma Termini (6:50) – Fiumicino Aeroporto (7:22)

• RV 4577 Fiumicino Aeroporto (6:53) – Roma Termini (7:25)

• RV 4581 Fiumicino Aeroporto (7:23) – Roma Termini (7:55)

• RV 4586 Roma Termini (7:35) – Fiumicino Aeroporto (8:07)

• RV 4585 Fiumicino Aeroporto (7:53) – Roma Termini (8:25)

• RV 4592 Roma Termini (8:20) – Fiumicino Aeroporto (8:52)

• RV 4587 Fiumicino Aeroporto (8:23) – Roma Termini (8:55)

• RV 4596 Roma Termini (8:50) – Fiumicino Aeroporto (9:22)

• RV 4593 Fiumicino Aeroporto (9:08) – Roma Termini (9:40)

• RV 4600 Roma Termini (9:20) – Fiumicino Aeroporto (9:52)

• RV 4602 Roma Termini (9:35) – Fiumicino Aeroporto (10:07)

• RV 4597 Fiumicino Aeroporto (9:38) – Roma Termini (10:10)

• RV 4128 Roma Termini (10:12) – Pisa Centrale (14:15)

• R 4501 Grosseto (4:19) – Roma Termini (6:48)

• R 12501 Civitavecchia (4:30) – Roma Termini (5:48)

• R 20625/20626 Orte (5:01) – Fiumicino Aeroporto (7:18)

• R 4503 Grosseto (5:23) – Roma Termini (7:50)

• R 20627/20628 Orte (5:31) – Fiumicino Aeroporto (7:48)

• R 20623/20624 Monterotondo (5:32) – Fiumicino Aeroporto (6:48)

• R 20391/20390 Fara Sabina (5:35) – Fiumicino Aeroporto (7:03)

• R 12505 Civitavecchia (5:58) – Roma Termini (7:18)

• R 20629/20630 Orte (6:01) – Fiumicino Aeroporto (8:18)

• R 12507 Civitavecchia (6:13) – Roma Termini (7:33)

• R 4509 Grosseto (6:29) – Roma Termini (8:48)

• R 20633/20634 Orte (6:31) – Fiumicino Aeroporto (8:48)

• R 12500 Roma Termini (6:42) – Civitavecchia (8:04)

• R 20557/20556 Poggio Mirteto (6:56) – Fiumicino Aeroporto (8:33)

• R 20523/20522 Fiumicino Aeroporto (6:57) – Orte (9:10)

• R 12513 Civitavecchia (7:02) – Roma Termini (8:18)

• R 12575 Ladispoli (7:10) – Roma Termini (8:03)

• R 20461/20460 Fiumicino Aeroporto (7:12) – Fara Sabina (8:42)

• R 12515 Civitavecchia (7:18) – Roma Termini (8:40)

• R 12504 Roma Termini (7:27) – Civitavecchia (8:45)

• R 20581/20580 Fiumicino Aeroporto (7:27) – Poggio Mirteto (9:05)

• R 20635/20636 Orte (7:31) – Fiumicino Aeroporto (9:48)

• R 20399/20398 Fara Sabina (8:05) – Fiumicino Aeroporto (9:33)

• R 20465/20464 Fiumicino Aeroporto (8:12) – Fara Sabina (9:42

• R 20467/20466 Fiumicino Aeroporto (8:27) – Fara Sabina (9:57)

• R 20397/20396 Fara Sabina (7:35) – Fiumicino Aeroporto (9:03)

• R 12571 Montalto Di Castro (7:36) – Roma Termini (9:18)

• R 20559/20558 Poggio Mirteto (7:41) – Fiumicino Aeroporto (9:18)

• R 12578 Roma Termini (7:42) – Ladispoli-Cervet (8:21)

• R 12506 Roma Termini (8:12) – Civitavecchia (9:21)

• R 12581 Ladispoli (8:41) – Roma Termini (9:33)

• R 12508 Roma Termini (8:42) – Civitavecchia (9:59)

• R 20469/20468 Fiumicino Aeroporto (8:42) – Fara Sabina (10:12)

• R 12523 Civitavecchia (8:57) – Roma Termini (10:18)

• R 20471/20470 Fiumicino Aeroporto (8:57) – Fara Sabina (10:27)

• R 20473/20472 Fiumicino Aeroporto (9:12) – Fara Sabina (10:42)

• R 12583 Ladispoli (9:12) – Roma Tiburtina (10:07)

• R 12510 Roma Termini (9:12) – Civitavecchia (10:20)

• R 20475/20474 Fiumicino Aeroporto (9:27) – Fara Sabina (10:57)

• R 20477/20476 Fiumicino Aeroporto (9:42) – Fara Sabina (11:12)

• R 12512 Roma Termini (9:42) – Civitavecchia (11:05)

• R 12531 Civitavecchia (9:58) – Roma Termini (11:18)

Treni parzialmente cancellati:

• R 20393/20392 Fara Sabina (6:05) – Fiumicino Aeroporto (7:33): limitato a Roma Ostiense (6:59)

• R 12574 Roma Termini (6:27) – Ladispoli (7:18): limitato a Roma San Pietro (6:46)

• R 12502 Roma Termini (7:12) – Civitavecchia (8:25): limitato a Roma Ostiense (7:22)

• R 12577 Ladispoli (7:37) – Roma Termini (8:33): origine da Roma San Pietro (8:09)

• R 20463/20462 Fiumicino Aeroporto (7:42) – Fara Sabina (9:12): origine da Roma Ostiense (8:16)

• R 20401 Fara Sabina (8:35) – Fiumicino Aeroporto (10:03): limitato a Roma Tiburtina (9:15)

• R 20481/20480 Fiumicino Aeroporto (10:12) – Fara Sabina (11:42): origine da Roma Tuscolana (10:53)

Treni cancellati:

• RV 4588 Roma Termini (7:50) – Fiumicino Aeroporto (8:22)

• RV 4590 Roma Termini (8:05) – Fiumicino Aeroporto (8:37)

• RV 4594 Roma Termini (8:35) – Fiumicino Aeroporto (9:07)

• RV 4589 Fiumicino Aeroporto (8:38) – Roma Termini (9:10)

• RV 4591 Fiumicino Aeroporto (8:53) – Roma Termini (9:25)

• RV 4598 Roma Termini (9:05) – Fiumicino Aeroporto (9:37)

• RV 4595 Fiumicino Aeroporto (9:23) – Roma Termini (9:55)

• RV 4599 Fiumicino Aeroporto (9:53) – Roma Termini (10:25)

• R 12576 Roma Tuscolana (7:03) – Ladispoli (7:52)

• R 12567 Ladispoli (7:20) – Ponte Galeria (7:43)

• R 12566 Ponte Galeria (8:00) – Ladispoli (8:29)

• R 12579 Ladispoli (8:12) – Roma Termini (9:03)

• R 12529 Civitavecchia (9:43) – Roma Termini (10:48)