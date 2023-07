Guardia medica turistica a Santa Marinella, Manuelli: “La Asl si sta muovendo, attendiamo buone notizie” • Terzo Binario News

“Come amministrazione comunale ci siamo da subito messi in contatto con la Asl RM4 per sottolineare quanto importante fosse un ambulatorio di guardia medica turistica in un comune come il nostro che vede decine di migliaia di turisti nel periodo estivo.

Non posso che ringraziare l’Azienda sanitaria per l’impegno e il lavoro che ha svolto e sta svolgendo per garantire questo servizio.

Pertanto ci auguriamo di avere presto buone notizie in merito”.

Così in una nota il consigliere delegato di Santa Marinella Alessio Manuelli