Grando: "Benvenuta alla prima volante del Commissariato di Ladispoli" - Terzo Binario News

Il plauso di Cuori Ladispolani e Noi di Ladispoli

Post del sindaco Alessandro Grando per l’aperura odierna del Commissariato di Ladispoli.

“La volante della Polizia di Stato varca per la prima volta la soglia del nuovo Commissariato di via Vilnius ed inizia il servizio di pattugliamento della città. Buon lavoro!

Qui di seguito invece le posizioni di Cuori Ladispolani e Noi di Ladispoli.

“Il Gruppo Consiliare, gli Assessori e tutti gli appartenenti alla lista civica “Cuori Ladispolani”, con grande soddisfazione, plaudono il lavoro dell’Amministrazione Grando, nello specifico relativamente l’apertura ufficiale del Commissariato di Polizia di Stato, nel Comune di Ladispoli. E’ ormai preminente il ruolo di Ladispoli sul litorale nord laziale, con un’offerta di servizi al cittadino sempre più ampia. Dal giorno 16/02/2022 apriranno al pubblico gli uffici del Commissariato, in Via Vilnius, che permetteranno ai nostri cittadini di effettuare tutte le pratiche senza più recarsi a Civitavecchia o a Roma. Inoltre arriveranno sul territorio nuove squadre di agenti che garantiranno un costante pattugliamento, che comporterà, senza alcun dubbio, livelli maggiori di sicurezza in Città.Ringraziamo il Sindaco per aver perseguito questo obiettivo sin dall’inizio dell’avventura amministrativa e l’Assessore ai lavori pubblici, Veronica De Santis, appartenente alla lista civica “Cuori Ladispolani”, che ha collaborato con gli uffici di Polizia affinché venissero attuate tutte le procedure amministrative necessarie e per aver seguito i relativi lavori di adeguamento degli spazi, per l’apertura degli uffici del Commissariato di Polizia”.

Cuori Ladispolani

“La lista civica Noi di Ladispoli, che in primavera sosterrà la candidatura del sindaco Alessandro Grando alle elezioni comunali, esprime soddisfazione per l’apertura del Commissariato di polizia, operativo da oggi in via Vilnius. La sicurezza è al primo posto tra le priorità dell’amministrazione di Ladispoli, diamo il benvenuto alla Polizia di stato a Ladispoli, ricordando che a breve sarà inaugurata anche la nuova caserma dei Carabinieri con organico e mezzi potenziati. Risposte concrete ed efficaci per tenere sempre alta la guardia in un settore particolarmente sentito dai cittadini come quello dell’ordine pubblico. Complimenti all’amministrazione di Centro destra per aver mantenuto questo ennesimo impegno”.

Noi di Ladispoli