Podismo, il 20 marzo torna il "Trofeo Città di Ladispoli" - Terzo Binario News

Ladispoli continua ad essere uno dei centri nevralgici del podismo laziale. Il prossimo 20 marzo torna infatti il Trofeo Città di Ladispoli, gara nazionale Fidal allestita dal Gruppo Millepiedi, sulla distanza dei 10 km. Si tratta del corrispettivo di fine inverno della Ladispoli in Corsa, che un grande successo ha riscosso la scorsa estate riaprendo di fatto l’attività podistica su strada dopo le difficoltà legate alla pandemia.

Il tracciato disegnato dagli organizzatori è completamente pianeggiante e si presta all’ottenimento di importanti tempi cronometrici. L’unica difficoltà, veramente relativa, può essere costituita da due tratti di 500 metri in leggero sterrato, il resto del percorso è tutto su asfalto. La prova oltre ad avere una sua valenza vista la grande diffusione che le gare di 10 km hanno ormai in tutto il mondo, costituisce anche un valido test per chi punta a successivi risultati importanti sia su pista che in mezza maratona.

La quota di adesione alla gara è di 12 euro, da versare entro il 28 febbraio, a seguire il costo salirà a 15 euro, con chiusura il 18 marzo. Il ritiro dei pettorali potrà essere effettuato il sabato mattina da Professione Ciclismo/Running in via Settevene Palo 34 oppure il giorno della manifestazione all’interno del Parco di Palo fino a 30 minuti prima della partenza, fissata per le ore 9:00 dall’attigua Via Corrado Melone, sede anche dell’arrivo. E confidando nel bel tempo, ci si potrà poi rilassare vicino al mare e fare un giro per la cittadina balneare, che ha sempre avuto una forte connotazione turistica.

Per informazioni: Gruppo Millepiedi Ladispoli, tel.328.8437343, info@gruppomillepiedi.it