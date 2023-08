Grande successo per la festa dell’Assunta a Santa Marinella • Terzo Binario News

Buona musica, bel canto e poesia nella Villa di Papa Pio XII

S.Marinella – per la Festa dell’Assunta – la Villa che fu di Papa Pio XII – ha aperto eccezionalmente i cancelli per una serata all’insegna della bella musica, del bel canto e della poesia. Ha fatto gli onori di casa Marcella Candeloro, organizzatrice della serata in collaborazione col prof. Livio Spinelli, il prof. Pino Pelloni Presidente del “PREMIO FIUGGI-STORIA” e Segretario Generale della Fondazione Levi-Pelloni, la professoressa Ileana Giacomelli Delegata alla Pubblica Istruzione del Comune di Santa Marinella, e la partecipazione dell’attore Angelo Maggi interprete di Papa Pio XII nel film prodotto dalla RAI “Paolo VI nella Tempesta”.

La serata è iniziata con la presentazione del libro del prof. Pino Pelloni “Peccati di gola” coadiuvato dall’attrice Mariella Sapienza e dalla giornalista Ilaria Pisciottani, con gag su cibo, sapori, notizie storiche, aneddotica, filosofia del gusto e religione: una carrellata di personaggi, luoghi, ricette divertenti e ricche di fantasia; e – se per San Tommaso d’Acquino – la cucina è “l’arte prima, perché nutre i mortali”, per Pino Pelloni è anche quel bisogno di bello e buono che è in noi.

E’ seguita una AGAPE FRATERNA alla quale hanno contribuito tutti i partecipanti che hanno cucinato e portato da casa, ciascuno le proprie specialità.

La serata è stata allietata dal cantautore Enzo Carro con una rivisitazione delle più belle canzoni melodiche napoletane nella cornice del giardino di Papa Pio XII.

Tra i numerosi ospiti il Dott. Felice Vinci autore del bestseller “OMERO NEL BALTICO”, l’Ing. Luciano Marchetti e Signora del Ministero dei Beni Culturali, la Regista Donatella Baglivo che ha realizzato il Docu-Film “IL BOMBARDAMENTO DI SAN LORENZO”. Il servizio fotografico è stato curato dal noto professionista del cinema Max Sebastiani.

Il libro di Pelloni è arricchito da una raccolta di citazioni: l’ECCLESIASTE: “che vita è quella di chi è privo di vino?”, e di personaggi come Cicerone: “Il miglior condimento del cibo è la fame”, Mario Soldati “il vino specialmente in Italia è la poesia della terra”