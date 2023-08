Dal 21 agosto senso unico in via Santa Marinella

Dal 21 agosto 2023 in Via Santa Marinella è istituito il senso unico di marcia per tutti i veicoli (in direzione Piazza Domitilla), dall’intersezione con Via Arenile di Torre Flavia all’intersezione con Via Roma con obbligo di arresto all’incrocio (Stop) all’incrocio con Via Campi di Torre Flavia e all’incrocio con Via Roma.