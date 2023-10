Governo Civico Ladispoli: "Grando ha ridotto il consiglio a un mercato rionale" • Terzo Binario News

I consiglieri Garau e Ciarlantini: “Scritta una delle pagine più misere nella storia del Consiglio Comunale”

“Pochi giorni fa esattamente, il 4 ottobre, si è svolto il Consiglio Comunale, dopo le lunghe ferie estive della maggioranza, i vari punti all’ordine del giorno comprendevano: il bilancio consolidato 2022, alcune variazioni nel bilancio 2023, un paio di debiti fuori bilancio e la delibera sull’ipotesi di decadenza del consigliere Pascucci, oltre alla modifica del regolamento sui contributi.

Dopo il voto sul bilancio consolidato, ovviamente contrario da parte nostra, visti i risultati ottenuti nel 2022.

Il secondo punto, Variazioni nel bilancio 2023 spostamenti e integrazioni di alcuni capitoli, il Sindaco, che a inizio seduta non ha saputo rispondere alle osservazioni fatte, se fossero state inserite risorse in bilancio per sostenere famiglie in difficoltà, ha invece ricordato bene di inserire 300 mila euro per le iniziative turistiche natalizie, ciò denota la sensibilità di un Sindaco, che in una variazione di bilancio dimentica le famiglie in difficoltà ma non dimentica di inserire una cifra così importante per fare iniziative e concerti in città, seppur importanti crediamo che siano secondari alle esigenze dei cittadini di Ladispoli, oltretutto speriamo di non vederli spesi in tre giorni, come i 200 mila euro del Summer Fest, con una media di 65.000 a serata.

Successivamente si è discusso dei debiti fuori bilancio, uno sui servizi sociali, debito dovuto perché l’Amministrazione non aveva preventivato e stanziato di più in fase di previsione, a dimostrazione della cattiva amministrazione.

Il secondo debito fuori bilancio in questo caso scaturisce tra due funzionari che per una serie di errori hanno portato il tribunale a condannare il comune a pagare una cifra Superiore ai 160.000, è ovvio che tutto questo come previsto sarà inviato alla Corte dei Conti.

Mentre la modifica del regolamento sui contributi, portandolo dal 90 al 100%, per progetti e richieste fatte da associazioni, non tenendo conto che le associazioni non sono vere e proprie imprese e che è necessario controllare le rendicontazioni ma ancora prima i preventivi di spesa.

È ovvio che non ci riferiamo a importi Bassi o molto bassi dell’ordine dei 2000/5.000 euro, ma ci riferiamo ad associazioni che gestiscono tutti gli anni centinaia di migliaia di euro, dopo aver provato a suggerire modifiche, come al solito il sindaco e la sua maggioranza hanno rifiutato il nostro contributo, approvando una modifica che riteniamo mal fatta, poco trasparente nei confronti della città e dei cittadini, il regolamento non è chiaro sia nella parte preventiva e sia nella parte di rendicontazione, per questo abbiamo votato contro.

L’ultimo punto all’ordine del giorno è stato una delle pagine più misere nella storia del Consiglio Comunale di Ladispoli, una delibera di decadenza del consigliere comunale Alessio Pascucci per due assenze in sezione ordinaria, il livello della discussione si è trasformato grazie al contributo del Sindaco a un mercato rionale, con toni offensivi, come tante altre volte, per questo usciremo con un comunicato congiunto, crediamo che Ladispoli abbia sempre più bisogno di un’Amministrazione capace, ma anche più civile”.

Governo Civico i Consiglieri Comunali

Roberto Garau

Daniela Ciarlantini