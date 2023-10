Tpl Civitavecchia, lunedì termina la sperimentazione • Terzo Binario News

Si informano gli utenti del Trasporto Pubblico che a partire da Lunedì 9 Ottobre termina ufficialmente la fase di sperimentazione del nuovo piano TPL e di conseguenza non si accederà più gratuitamente al servizio.

L’Azienda ha già attuato alcune modifiche a percorsi ed orari su segnalazioni e suggerimenti da parte dei cittadini, in un’ottica di piena condivisione con la cittadinanza. Le modifiche sono già attive e consultabili sul sito internet www.civitavecchiaservizipubblici.it .

(In Home Page e alla sezione Trasporto Pubblico al link “Linee urbane dal 02/10/23”).

NUOVI ORARI IN PALINA CON IL QR CODE

Inoltre, a partire dalla giornata di Lunedì 9 Ottobre verranno installati i nuovi portaorari sulle principali paline del centro e delle periferie che cambiano veste per orientare al meglio gli utenti con una informazione mirata e tempestiva comprensiva delle coincidenze di tutte le linee urbane transitanti in quello specifico momento in quella fermata.

Saranno presenti anche QR Code che consentono di avere orari e percorsi sempre aggiornati e accessibili a tutti, semplicemente inquadrando il codice con il proprio smartphone ed anche informazioni sui passaggi dei mezzi alle fermate, grazie alla collaborazione con Moovit.

L’Azienda conta di aggiornare definitivamente tutte le fermate nelle prossime settimane.