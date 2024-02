Giro di vite dei Carabinieri, arrestate due persone e una denuncia: controlli anche sulle attività commerciali • Terzo Binario News

ROMA – I Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri Don Bosco, Cinecittà, Alessandrino e Quarticciolo, finalizzato alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di illegalità e degrado nelle aree urbane periferiche. Nel corso del servizio, i Carabinieri hanno identificato 143 persone, due delle quali sono state arrestate e una denunciata, ed eseguito verifiche su 78 veicoli e 6 esercizi commerciali.

In via Marcio Rutilio, i Carabinieri del Nucleo Operativo hanno arrestato un 32enne romano in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari con l’applicazione della custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma – Ufficio Sorveglianza, a seguito della richiesta formulata dai militari perché l’indagato, nonostante la misura cautelare in atto, è gravemente indiziato di aver reiterato l’attività illecita di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arrestato è stato associato nel carcere di Rebibbia.

In via Molfetta, invece, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste hanno arrestato un 18enne tunisino, senza fissa dimora e con precedenti, che, sottoposto a controllo, si è dato alla fuga a piedi venendo raggiunto e bloccato nonostante i tentativi di divincolarsi colpendo con calci i militari.

I Carabinieri della Stazione Roma Cinecittà hanno denunciato a piede libero un 40enne romano per evasione perché, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari, è stato trovato fuori la sua abitazione e in possesso di una tessera sanitaria provento di furto, di una dose di cocaina e di due proiettili calibro 45, illegalmente detenuti.

I Carabinieri hanno poi sanzionato 4 giovani trovati in possesso di modica quantità di sostanze stupefacenti, per uso personale.