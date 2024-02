Crolla il controsoffitto, evacuata la Corte d'Appello di Roma • Terzo Binario News

A crollare è stato il controsoffitto dell’ingresso della Corte d’Appello. Sul posto, oltre ai carabinieri, la Polizia Penitenziaria.

Dopo il crollo nella sede in via Romeo Romei 2 c’è stata una copiosa perdita di acqua. Nessuno è rimasto ferito.

Dalle ore 11:00 circa, la squadra VVF 9/A del distaccamento di Prati sta intervenendo in Via Romeo Romei,2 all’interno dell’edificio della Corte di Appello sede penale, per il distacco di una porzione di controsoffitto, presumibilmente a seguito di infiltrazioni di acqua. Non risultano feriti. Funzionario VVF sul posto.